 

В РПЦ назвали суррогатное материнство «уродливым явлением»

11.07.2020, 17:30, Новости дня

В РФ следует запретить суррогатное материнство, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Я с сожалением воспринимаю тот факт, что наше законодательство не запрещает суррогатное материнство», – сообщил митрополит в эфире «России 24», передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, это «уродливое явление». «Дети становятся предметом торговли и, с точки зрения церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна», – отметил священник.

Иларион отметил, что в Конституцию было внесено понятие брака как союза мужчины и женщины. «Этот союз заключается для того, чтобы мужчина и женщина могли давать жизнь детям. Никакое участие третьего лица в этом процессе не предполагается», – заключил он.

В январе патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что суррогатное материнство эксплуатирует женщин и подразумевает торговлю людьми. Также в РПЦ заявляли, что суррогатное материнство превращает человека в биологическую особь.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.05 / Обнаружены гены, которые позволяют ясеню истреблять вредоносных насекомых

03.07 / Школьники “совсем не едят”, констатирует Роспотребнадзор

08.07 / Путин провел телефонный разговор с председателем КНР

20.06 / Киев и девять областей остаются не готовыми к ослаблению карантина

17.05 / Михаил Вашуков сделал КТ, но не был госпитализирован

22.06 / Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом

22.05 / Фотографа-педофила осудили в Петербурге

25.06 / Frankfurter Allgemeine – «фатальная ошибка» — США не стоит втягивать Китай в переговоры по СНВ

15.06 / Апелляция Януковича. Сегодня суд повторно допрашивает Порошенко в деле о госизмене беглого президента

26.05 / Раскрыт секрет стройности без диет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска