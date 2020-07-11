Яна Рудковская вместе с Louis Vuitton унизила Дакоту за внешний вид

11.07.2020, 17:30, Разное

Рита Дакота пояснила подписчикам в соцсети Instagram о скандале с Louis Vuitton. Оказывается, фэшн-бренд вместе с Яной Рудковской унизил певицу из-за ее внешнего вида.

Как пишет Inforeactor, облик артистки вызвал критику элитной марки и российской шоу-бизнес-вумен. Ранее Риту Дакоту с рядом других российских артистов пригласили для участия розыгрыше призов, десяти премиальных аксессуаров. Предварительно селебрити должна была сфотографироваться с сумками французской компании и обнародовать снимки в интернете.

Однако сделать это вовремя Дакота не смогла, так как все сумки увезли до того, как она приехала на фотосессию. Тогда исполнительница нашла выход из ситуации, снявшись непосредственно в бутике бренда. Но в этом, как оказалось, была ее ошибка, так как правила запрещали посещение магазина Louis Vuitton. Публикацию со снимками пришлось удалить по требованию компании.

Сообщила неприятную весть о нарушении Ритой Дакотой условий конкурса продюсер Яна Рудковская. Она является одним из организаторов акции, и внешний вид артистки ей абсолютно не нравится. Со слов певицы, Рудковская раскритиковала ее стиль, назвав “дешманским”. При этом, говоря о себе, продюсер постоянно употребляла слово «vip». Участие Дакоты оказалось не подходящим для дорогого и элитного бренда, эта новость довела российскую певицу до слез.