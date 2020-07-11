Мнение: ЧВКшники в Сокне

11.07.2020, 17:18, Разное

ЧВКшники в ливийской Сокне (фото сделаны в поселке к северу от Сокны), где на днях турки бомбили позицию "Панциря" в отместку за уничтоженные "Хоки" на авиабазе Аль-Ватия.

Как и раньше, ЧВКшники попадают в объективы когда ходят по продуктовым магазинам.

По заявлениям ПНС Ливии, на стороне Хафтара воюет до 3000 ЧВКшников из разных стран, в том числе и из России.

Москва не отрицает наличие ЧВК в Ливии, но уточняет, что они действуют там автономно от линии правительства, намекая, что это частный контракт оплаченный другой страной.

В указанном районе ЧВК обеспечивают прикрытие подступов к стратегической авиабазе Аль-Джуфра, которую очень хочет заполучить Эрдоган.