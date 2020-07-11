Названы преимущества российского лекарства от коронавируса над американским

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11.07.2020, 17:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУ российского препарата «Авифавир», предназначенного для борьбы с коронавирусом, есть ряд преимуществ по сравнению с американским «Ремдесивиром», сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Наш препарат более эффективный, чем «Ремдесивир» американский(…) «Авифавир», во-первых, дешевле в несколько раз, чем «Ремдесивир», (…)во-вторых, поставляется именно как таблетки, а не инъекции», – сказал Дмитриев в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

По его словам, улучшение эпидемической ситуации в РФ позволяет поставлять препарат «Авифавир» за рубеж, а мощности производства дают возможность «обеспечить полностью российские регионы».

«И также две другие компании тоже с похожим препаратом сейчас вышли, поэтому РФ будет полностью, безусловно, обеспечена данным препаратом», – сказал глава РФПИ.

Ранее ГК «ХимРар» предупредил, что препарат от коронавируса «Авифавир» категорически нельзя применять беременным.

Напомним, Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира. Перед этим в РФ для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».



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