 

Российская фигуристка победила в международной номинации «Лучший новичок»

11.07.2020, 17:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧемпион Европы 2020 года по фигурному катанию гражданка России Алена Косторная стала обладательницей премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards «Лучший новичок».

Первая церемония ISU Skating Awards проходит в субботу в онлайн-режиме, передает РИА «Новости».

Косторная победила на чемпионате Европы в Австрии и в Финале Гран-при в Италии, а также стала серебряным призером на российском чемпионате.

«Когда я попала в топ-3, это придало мне дополнительную мотивацию в тренировочном процессе и заставило быть еще сильнее. Когда я начинала сезон, не представляла, чего способна добиться. Пыталась всегда выступать как можно лучше. Фигурное катание – это не только прыжки, зрители должны получать удовольствие от того, что они видят. Я горжусь и счастлива, что выиграла эту награду», – сказала спортсменка.

Напомним, на звание «Лучший новичок» были номинированы сразу две россиянки, обе – воспитанницы тренера Этери Тутберидзе. 



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