Бруклин Бекхэм подтвердил помолвку с Николой Пельтц

11.07.2020, 17:15, Разное

Только сегодня утром иностранные СМИ сообщили о помолвке старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм – 21-летнего Бруклина – с 25-летней актрисой, звездой сериала “Мотель Бейтсов” и дочерью знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца Николой Пельтц. А теперь появилось и официальное подтверждение от самого жениха: несколько минут назад Бруклин опубликовал снимок с Николой, на котором можно рассмотреть и ее кольцо.

Две недели назад я попросил мою вторую половину выйти за меня замуж, и она ответила “да”. Я самый счастливый мужчина в мире! Обещаю тебе стать лучшим мужем и лучшим отцом нашему ребенку однажды. Люблю тебя, малыш, – написал Бруклин.

Ты делаешь меня самой счастливой девушкой в мире. Я так рада тому, что проведу всю свою жизнь рядом с тобой. Твоя любовь – самый ценный подарок. Люблю тебя очень-очень-очень сильно, малыш, и спасибо Харпер за эту фотографию, – подписала такой же снимок Никола.

Первой жениха и невесту поздравила мама Бруклина – Виктория. Она опубликовала такой же кадр на своей странице в соцсети и написала:

САМАЯ потрясающая новость!! Мы так рады, что @brooklynbeckham и @nicolaannepeltz решили пожениться! Желаем вам моря любви и безграничного счастья! Мы все любим вас.

Напомним, впервые пару заметили в начале декабря 2019-го: папарацци удалось заснять их в аэропорту Нью-Йорка – они нежно обнимались, держались за руки, а Никола безуспешно пыталась прикрыть руками лицо. Девушка на тот момент была давно свободна: еще в 2018 году она рассталась с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром. А Бруклин находился в поиске. В сентябре прошлого года этот “горе-фотограф” и начинающий режиссер всюду появлялся в компании модели Ханы Кросс, но потом пара распалась. В октябре пресса начала писать о романе Бруклина уже с 27-летней модельюФиби Торранс и через пару недель – с 21-летней канадской актрисой Натали Ганжорн.

Никола сразу же произвела впечатление на молодого человека, хотя бы потому, что незадолго до Нового года старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм уже познакомил девушку с родными: пара вместе с его бабушкой и дедушкой, родителями Виктории Бекхэм – Джеки и Тони Адамс, а также братьями 17-летним Ромео и 14-летним Крузом сходили в театр. А в начале января влюбленные официально объявили о своих отношениях, по современным канонам, в социальных сетях.