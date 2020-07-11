 

Мнение: На выборах президента Белоруссии впервые появится отдельная графа «Вброшенные бюллетени»

11.07.2020, 17:10, Разное

В протоколах будущих выборов президента Белоруссии появится графа «Вброшенные бюллетени». Об этом на встрече с директором Института социологии НАН Белоруссии, кандидатом социологических наук Геннадием Петровичем Ястребовым заявила Председательница Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Белоруссия, Заслуженный юрист Республики Лидия Михайловна Ермошина.

«Я понимаю вашу обеспокоенность происходящими процессами, этим недоверием к вашим исследованиям, уже на этих выборах мы включим новую графу», — пообещала глава ЦИК.

Ранее Ястребов пожаловался Ермошиной, что его исследования, несмотря на высокие оценки северокорейских и венесуэльских специалистов в области электоральной статистики, не получили должного признания со стороны европейских коллег, что мешает ему получить "докторскую шапочку".

Особой критики со стороны западных партнёров учёный удостоился за проведённый им для Оперативно-аналитического центра при Президенте Лукашенко анализ голосования на предстоящих выборах Президента Республики Белоруссия 2020 года — шестых очередных выборах белорусского президента, запланированных на 9 августа 2020 года. В этой работе на основании распределения Чурова специалист установил, что 76% бюллетеней с отметкой «За Лукашенко» будет вброшено в урны. При этом 3 бюллетеня «За» придётся аннулировать как недействительные из-за порчи так называемыми «независимыми наблюдателями» .

«Мы об этом молчим, народец не понимает, потому что его, неразумного, дурачат распределением европейца Гаусса. Но в Европе нет той честности, открытости и стабильности, как в Белоруссии, из-за чего у нас работают другие законы», — писал Ястребов в своём обращение к Ермошиной.

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КМСС НАПОМИНАЕТ!Распределение Чурова многократно подтверждалось на выборах демократий с сильной государственной властью. Этим распределением уже давно и успешно пользуются Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Ливия, КНДР, Сирия, Венесуэла, Нигер, Занзибар для нахождения участков с нарушениями и вмешательством иностранных агентов. По мнению Ястребова, именно графа «Вброшенные бюллетени» помогла бы Лукашенко убедить  иностранных наблюдателей, которые будут следить за выборами по БелТВ, в честности и прозрачности выборов, несмотря на «чудовищные вмешательства Путенщины в белорусские выборы».
Великая USA на предстоящих выборах президентаТрампа также планирует использовать это распределение.

Геннадий Петрович Ястребов является выдающимся белорусским учёным в области электоральной статистики. Его научные интересы:

  • методологические аспекты изучения структуры и динамики массового сознания;

  • влияние социальной мифологии на общественные процессы;

  • теория и практика прогнозирования развития социальных систем;

  • социология медиа-пространства.

Источник: Достало



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