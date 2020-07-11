Сергей Ершов из «Уральских пельменей» заставил тещу поменять на дороге пробитое колесо

11.07.2020, 17:09, Разное

Сергей Ершов пояснил в Сети о забавном случае с тещей. В Instagram-профиле звезды «Уральских пельменей» появился ролик, где он заставляет ее поменять пробитое колесо прямо на дороге.

Согласно информации, опубликованной Globalmsk, шоумен вместе с родственниками отправился в Республику Коми. Там юморист из «Уральских пельменей» намерен отдохнуть от динамичного шоу-бизнеса, получив новые впечатления.

В обнародованном ролике в Сети видно, как с автомобилем комика произошло небольшое ЧП, в пути у транспортного средство пробило колесо. Однако меняет его, как оказалось, не сам Ершов, а его теща.

Инцидент произошел на участке трассы в Усогорск из Сыктывкара, состояние которой очень плохое. Из-за этого во время путешествия все время приходится соблюдать крайнюю осторожность. Однако и это не уберегло от неприятного случая, в котором помочь знаменитому зятю взялась мама его второй супруги. Ролик с настолько заботливой и мастеровитой тещей набрал десятки тысяч просмотров.

Во втором браке у Ершова двое сыновей, Захар, 1998 года рождения, и Назар, родившийся в 2005 году. Жена Татьяна младше артиста на 11 лет, однако это не мешает паре понимать друг друга.