Число заразившихся коронавирусом в России достигло 720 тысяч

11.07.2020, 17:00, Разное

За последние сутки в РФ выявили 6 611 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб.

Общее число заболевших в стране достигло 720 547, активными остаются почти 212 тысяч случаев. За сутки от инфекции скончались 188 человек, а с начала эпидемии в стране — 11 205. Более 8 тысяч человек за прошедший день выздоровели. За все время специалисты провели свыше 22,7 млн тестирований на вирус.

В Москве зарегистрировали 678 новых пациентов с COVID-19, еще 296 заболевших пришлись на Петербург, далее в лидерах по суточному приросту зараженных идут Свердловская область (+280), Ханты-Мансийский автономный округ (+268) и Алтайский край (+228).

В Мурманской и Оренбургской областях зафиксировали рекордное для этих регионов число новых инфицированных (+181 и +98 соответственно). В Пензенской области прирост заболевших в последние два дня составляет 35-36 человек, что более чем в два раза ниже показателей, державшихся там с середины июня.

По оценкам ТАСС, суточный рост числа заболевших в РФ пять дней не превышает 0,9%. Число выздоровевших превысило 69% от общего числа случаев заражения коронавирусом в стране. Доля умерших пациентов составляет 1,56% от всех заболевших в России.

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