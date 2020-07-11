 

Ученые: Жирные волосы могут защитить человека от коронавируса

11.07.2020, 16:53, Разное

Ученые, представляющие Институт глобального здравоохранения, действующего при Йельском университете, выяснили, что жирные волосы могут защитить организм человека от коронавируса. Гладкие и пористые поверхности не являются препятствием для COVID-19.
По словам Саада Омера, возглавляющего учебное заведение, возбудитель коронавирусной инфекции способен одинаково долго находиться на пористых, гладких или стальных поверхностях. Специалист Адам Фридман, являющийся сотрудником Школы медицины Вашингтона, считает, что возможность COVID-19 размножаться может зависеть от структуры волос и внешних факторов.

Защитные функции организма от попадания инфекции увеличивается благодаря наличию на волосах естественного жира. Он не дает возможности патогенам проникать в клетки, чтобы инфицировать носителя.



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