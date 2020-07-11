 

Авиакомпания «Россия» начала расследование по протекшему потолку в самолете

11.07.2020, 16:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАвиаперевозчик «Россия» инициировал расследование инцидента с протекшим потолком самолета, летевшим из Хабаровска в Сочи, в компании заявили, что жалоб от пассажиров не поступало.

В соцсетях и СМИ опубликовали видеозапись с пассажирами, которые сидят в самолете с раскрытыми зонтами. По этим данным, люди таким способом спасались от капавшей на них воды. Отмечается, что борт летел из Хабаровска в Сочи.

«Авиакомпания «Россия» проводит расследование по фактам, приведенным в видео, размещенном в социальных сетях… На данный момент не зафиксировано претензий или жалоб пассажиров рейсов, вылетающих из Хабаровска в Сочи, касающихся течи скопившегося конденсата. Сами рейсы выполнялись в штатном режиме по расписанию», – сообщили РИА «Новости» в компании.

Ранее летевший из Екатеринбурга пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Симферополе. По данным СМИ, у пилотов в кабине погасли табло, и посадка проходила в ручном режиме.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Рогозин ответил шуткой на заявление Трампа о “супер-пупер” ракете

06.07 / Глава МИД Эстонии допустил возможность запрета семи российских каналов

04.07 / Реформа полиции: что делать?

14.06 / Голкипер “Галатасарая” Муслера получил двойной перелом ноги во время матча

06.06 / В Татарстане смягчили масочный режим

20.05 / Бастрыкин поручил расследовать ситуацию с живущим в вагончике ветераном ВОВ

16.06 / В квартире мужчины, стрелявшего на Ленинском, найдены экстремистские материалы

15.05 / Стартует VK Fest: популярный фестиваль пройдет полностью онлайн

08.06 / Умер заразившийся коронавирусом настоятель храма в Москве

30.05 / Глава НАСА заранее допустил отмену старта Crew Dragon

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска