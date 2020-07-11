В этом году с самыми масштабными учениями в Европе у США не задалось — уже планируют на следующий, но скромнее

11.07.2020, 16:45, Новости дня

Из-за коронавируса США были вынуждены провести военные учения Defender Europe 20, которые преподносились как самые масштабные в Европе за последние 25 лет, в урезанном формате. Тем не менее, как пишет Business Insider, американские военные настаивают, что основные задачи всё-таки выполнили и получили ценный опыт проведения манёвров в условиях пандемии, который пригодится на следующий год.



Reuters

Из-за стремительного распространения коронавируса США и их союзники были вынуждены отменить только что начавшиеся военные учения Defender Europe 20 («Защитник Европы — 2020»), которые должны были стать самыми масштабными манёврами в Европе за последние 25 лет, пишет Business Insider.

В учениях, запланированных в Центральной и Восточной Европе на конец весны, должны были принять участие порядка 40 тыс. американских и европейских военных. Однако в середине марта, когда Америка уже начала перебрасывать свои войска и технику через Атлантику, было принято решение отменить манёвры в их оригинальном виде.

«Когда пандемия начала набирать обороты, министр обороны решил изменить формат Defender Europe 20. Мы это сделали по ряду причин — чтобы защитить состав, чтобы удостовериться, что мы сами не будем распространять инфекцию», — заявил в четверг 9 июля заместитель начальника штаба сухопутных войск США в Европе бригадный генерал Шон Бернаби. Как отметили в мае американские военные, масштабы проводимых в этом году учений изменятся и сопряжённые с ними манёвры проводиться не будут.

Издание напоминает, что целью Defender Europe 20 было испытать способности войск США и их союзников в мобильном передвижении по Европе. И, конечно, отмена и пандемия серьёзно воспрепятствовали улучшению уровня подготовки состава в этом отношении. Тем не менее, как подчеркнул Бернабе, даже в урезанной версии многие задачи учений удалось выполнить.

Подготовка к манёврам началась ещё в январе, и, как утверждают служащие американских военных ведомств, составу было крайне полезно отработать уже саму переброску сил через Атлантический океан. «Главная особенность учений Defender Europe 20 заключалась в планировании и осуществлении переброски сил из США в Европу и проверке того, чтобы основная инфраструктура была готова эти силы принять, чтобы затем они могли пересечь Европу и занять позиции для манёвров, — объяснил заместитель помощника главы Пентагона по делам Европы и НАТО Майкл Райан. — И это прошло весьма успешно. Пандемия на эти передвижения не слишком повлияла». По словам служащего военного министерства, союзники продемонстрировали «высокий уровень боеготовности» в плане передвижения сил.

Как рассказал бригадный генерал Шон Бернаби, после отмены полномасштабных учений в марте американские военные и их союзники стали думать, как всё-таки провести намеченные манёвры, защитив при этом и состав, и местное население от вируса. В итоге было решено прибегнуть к комбинации защитных мер, включая ограничения на передвижение на 14 дней, усиленный уровень поддержания гигиены и санитарные обработки.

По словам Бернаби, с помощью коллективного обсуждения союзники пришли к выводу, что с особыми мерами предосторожности вполне могут проводить масштабные многонациональные учения в сложившихся обстоятельствах. И теперь стороны уже приступили к подготовке манёвров на следующий год.

«Пока мы сейчас здесь говорим, мы разрабатываем план учений Defender Europe 21, которые должны будут состояться в конце весны — начале лета 2021 года и, главным образом, будут проходить в Чёрном море и на Балканах», — объявил Бернабе. Он подчеркнул, что при подготовке учитывается полученный в этом году опыт проведения учений в условиях пандемии.

При этом генерал признал, что не знает, какими по своим масштабам будут манёвры в следующем году: «Defender Europe 20 должны были стать самыми масштабными учениями на континенте (с 1995 года. — ИноТВ). Наверное, пройдёт ещё какое-то время, прежде чем мы вновь проведём нечто подобное».

По информации Business Insider, Defender Europe 20 в этом году должны были обойтись США в сумму $340 млн. На следующий год вооружённые силы запросили меньше половины от этой суммы — всего $150 млн.