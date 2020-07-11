 

Вести с Белорусского фронта I-й гибридной мировой войны. Госкомвоенпром все отрицает

11.07.2020, 16:30, Разное

соучастие в геноциде Народа Новороссии с бандами Нацистской киевской хунты.

Независимые СМИ распространили слитую им информацию спецслужб о том, что белорусские реактивные системы залпового огня «Флейта» "испытывались" на мирном населении Донецкой и Луганской Народных республик. В частности, утверждалось, что «Флейта» создавалась и испытывалась в условиях боевых действий.

Информация о проводимых испытаниях белорусской РСЗО «Флейта» в ходе геноцида Народа Донбасса не соответствует действительности, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Белорусской республики.

«В связи с этим Госкомвоенпром официально заявляет, что приведенные в статье тезисы о проводимых испытаниях РСЗО “Флейта” в условиях боевых действий на востоке Украины базируются на непроверенных, некомпетентных и не соответствующих действительности сведениях, являются беспочвенными, необъективными и не имеющими ничего общего с реальными обстоятельствами», — отметили в белорусском ведомстве.

Чиновники  заверили, что при разработке реактивной системы залпового огня малого радиуса действия опирались только на «результаты применения подобных систем в различных регионах планеты».

«При этом все этапы разработки и предварительные испытания реактивной системы залпового огня проводятся исключительно на территории Белоруссии, боевая машина ни разу не покидала границ страны», — так опровергли должностные лица Госкомвоенпрома Белоруссии информацию об их соучастии в геноциде и других военных преступлениях….

ИАО КМСС определил уровень достоверности этой информации, как II-В3.

Источник: Теория элит



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