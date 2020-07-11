Мнение: Советы и гонения на РПЦ
11.07.2020, 16:15, Разное
Историк Игорь Пыхалов о взаимоотношениях Советской власти и РПЦ в первые годы после Февральской и Октябрьской Революций.
Аннотация с тайм-кодами:
00:00 Что представляла собой РПЦ к 1917 г.
16:20 Церковь в обновлённом государстве
28:30 Финансирование #РПЦ
41:40 Экспроприация церковного имущества
47:25 Анафема Советам и ответная реакция
На тему цифр связанных с этим противостоянием, отсылаю к уже известному материалу https://colonelcassad.livejournal.com/5923566.html с подсчетом кол-ва священников погибших с 1917 по 1926-й года.
Источник: Colonel Cassad
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