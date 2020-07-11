 

Лена Борщева посвятила песню своему мужу: «Папа дочек, люблю тебя очень»

11.07.2020, 16:09, Разное

Лена Борщева сочинила новую песню, записав ее вместе с детьми. Музыкальное творение бывшая участница КВН посвятила своему мужу, зарифмовав обращение к нему «Папа дочек, люблю тебя очень».
Как пишет Globalmsk, в семье Лены Борщовой и Валериия Юшкевича воспитываются две дочки, Марта и Ума. Из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, 39-летней Борщовой пришлось отдохнуть от сцены и съемок, посвятив все свое свободное время самым родным людям.

Артистка является очень разноплановой, и кроме работы на телевидении и в комик-шоу сочиняет и поет песни. Вокалом она занималась с 6 лет, а пять лет назад даже выпустила первый музыкальный клип на песню «Кастинг».

Спеть вместе с мамой вызвалась старшая девочка, особенно пришлось по вкусу Юшкевичу то, как супруга назвала его в песне, – «папа дочек». Борщова в очередной раз призналась в любви к мужу, а само произведение она назвала своеобразным гимном дочек. По ее мнению, песня отлично подходит, чтобы каждая девочка могла высказать в ней свою любовь самому дорогому мужчине в своей жизни – отцу.

Стоит отметить, что перед публикацией песни Борщова запустила на странице своего профиля в Instagram конкурс для пап с дочками. Двоих победителей КВН-щица и актриса «Камеди вумен» выбирала лично.



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