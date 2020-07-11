Мнение: Появились пугающие подробности гибели группы Дятлова

11.07.2020, 16:06, Разное

“Их забрала “Гора мертвецов”, “на них испытали радиоактивное оружие”, “они стали жертвами снежного человека или местного народа манси”… Каких только предположений не строили исследователи, детективы и заинтересованные обыватели, пытаясь разгадать загадку жуткого происшествия, случившегося в ночь на 2 февраля 1959 года в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области…





… однако версия следствия оказалась далека от мистического ореола историй и легенд, царивших вокруг загадочной гибели группы альпинистов во время лыжного похода по Уралу.

Сегодня замглавы управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков рапортовал, что истинной причиной гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова стал сход лавины.

Однако это еще не всё: расследование уголовного дела, данные которого были засекречены до 70-х годов (странно, почему же данные об этом, казалось бы, рядовом трагическом происшествии во время турпохода оставались под замком?), показало, что после схода лавины туристы покинули свои палатки через разрезы и направились к каменной гряде, которая эту лавину сдерживала.

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она. Они все сделали правильно… Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50», — отметил Курьяков.



Чиновник полагает, что шансов на спасение у группы на тот момент просто не было: туристы якобы спустились дальше, затем разожгли костер и снова попытались найти свою палатку, однако замерзли насмерть при минусовой температуре 40-45 градусов.

А как думаете вы? Согласны с официальной версией следствия?