Суслик замедленного действия

11.07.2020, 15:55, Разное

Принесут ли мелкие грызуны в Россию новый смертельный вирус — на этот раз бубонную чуму? Отвечают эксперты.

Несколько дней назад в Монголии на границе с Тувой и Республикой Алтай был введен карантин, который стал следствием заражения чумой двух человек: они ели сырое мясо сурка. В Бурятии тут же начали отлов сурков. «Новая» поговорила с микробиологом и зоологом и узнала, насколько чума опасна для России, виноваты ли в ее распространении сурки и суслики и как правильно себя вести с ними.

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Александр Матросов — ведущий научный сотрудник лаборатории эпизоотологического мониторинга Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора, доктор биологических наук

— Последние сообщения о чуме на Алтае на территории РФ датируются 2014–2016 годами. Это единичные три случая заболевания охотников в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Все они связаны с разделкой тушек серого сурка — объекта промысла местного населения.

В настоящее время очаг эпизоотически активен — болеют грызуны, но люди не заражаются. Более сложная обстановка по чуме складывается в Монголии и Китае, где до последнего времени (последний случай — 6 июля 2020 года, Монголия) люди заражаются, болеют, иногда погибают.

Эпидемия теоретически возможна, но, исходя из этого, в стране и существует система противочумных учреждений в структуре ФС Роспотребнадзора. Ей уже 120 лет: мы работаем в природных очагах, в портах, чтобы предотвратить заболевания на местах и заносы с транспортом из-за рубежа. Меры профилактики самые простые: не заниматься браконьерской охотой, знать, где располагаются активные очаги чумы, кто ею болеет, как можно заразиться. Первичные заражения в природном очаге вызывают бубонную форму чумы — человек не заразен.

Она, если не лечить, может перейти во вторичную легочную форму — это уже опасно. Такой больной выделяет при кашле и чихании большое число микробов.

Они аспирационным путем попадают в организм здорового человека — это уже первичная легочная форма, провоцирующая вспышечную заболеваемость. Так распространялась чума в прошлые века, отмечались случаи массовых заболеваний населения у нас в стране (Россия в средние века, в XIX–XX вв. — Астраханская, Волгоградская области, Забайкалье, Туркменистан, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан).

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Андрей Чабовский — Доктор биологических наук, заведующий лабораторией популяционной экологии Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова.

— Сусликов насчитывается 30-40 видов в зависимости от того, как считать, ареал — открытые ландшафты (тундры, степи, пустыни) Северной Америки, Евразии и Африки.

В Евразии суслики исторически связаны были с чумой. В природных очагах чумы — это часто основной носитель. Длиннохвостый суслик — это Бурятия, Алтай, Тува, Монголия, Китай. В Китае еще есть очаги, где основные хозяева — даурский и алашанский суслики. Малый суслик — основной носитель в Северо-Западном Прикаспии, близкородственный ему горный — на Кавказе. Это что касается нас.

Эти пять видов — основные носители. В природных очагах инфекций, в том числе, чумы, выделяют основных носителей и второстепенных. Без основных носителей очаг существовать не может, а без второстепенных может — они вовлекаются в эпизоотии факультативно, когда они очень большие, разлитые и так далее.

Вообще, чуму связывают с сурками из Центральной Азии, с тарбаганом, в частности (это монгольский сурок). И он самый опасный в этом смысле, поскольку это крупный зверек, их традиционно едят до сих пор — в Туве и в Монголии точно.

Так и происходит заражение — возбудитель в ранку попадает при разделке тушки, при сдирании шкурки.

Суслики в этом смысле менее привлекательны, но их тоже добывают: сусличий жир считают «средством от всего и для всего». Ну и конечно, не исключена передача через блох, то есть не только прямым путем из кровяного русла в кровяное русло.

Насколько я знаю, на Алтае несколько лет тому назад тоже были случаи заражения среди людей от алтайского сурка, а от сусликов там тогда выделяли чуму.

В советское время была создана противочумная служба — усилиями, кстати, зоологов, которые стали «медицинскими зоологами». Сеть противочумных станций была развернута по всему югу СССР, в Средней Азии, то есть там, где основные очаги чумы. Задачей противочумной службы была профилактика. Профилактика на практике была вполне советская — животных травили.

Десятки, может быть, сотни млн гектаров ежегодно обрабатывали ядовитым зерном с фосфидом цинка, чтобы бороться с сусликами. Разумеется, это не помогало.

И наша лаборатория исторически боролась с этим делом, потому что численность сусликов очень быстро восстанавливается. Когда проводят такие дератизационные мероприятия, включаются всякие компенсаторные механизмы — размножение идет лучше, выживаемость после снижения численности увеличивается. Более того, зверьки резистентные к ядам получают преимущество за счет такого искусственного отбора — они становятся более настороженные к отравленной приманке.

Фото: Андрей Чабовский

Эти меры, может, и давали краткосрочный эффект, но урона, как экономического, так и экологического, от них было просто немерено.

— Этот яд, насколько я понимаю, он неселективный? Действует не только на сусликов?

— Конечно. Потом стали применять более щадящие яды, к которым, скажем, птицы нечувствительны. Вообще, советская медицина была нацелена на профилактику. И понятно почему: когда работаешь в этих отдаленных районах, понимаешь, что если у человека повысилась температура, он к фельдшеру не пойдет. А чума очень легко диагностируется. И скажем, в Соединенных Штатах нет системы профилактики, там просто чуму диагностируют и лечат. Лечится она легко, антибиотиками тетрациклинового ряда.

Но для этого надо обратиться к врачу, если сильно поднялась температура, а ты живешь в сельской местности, где известно, что может быть чума. У нас, сами понимаете, это трудно себе представить.

Сейчас система противочумных станций осталась — они мониторят состояние очагов, численность носителей (грызунов) и переносчиков (блох), они отлавливают и проверяют на чуму и другие инфекции сусликов — не обязательно сусликов, но всех потенциальных носителей: песчанок, сурков, полевок, мышей — и смотрят, есть чума или еще что-то заразное или нет. Делают важную работу.

Как я понимаю, теперь обрабатывают ядами локально: если где-то возник очажок, там целенаправленно, точечно борются с грызунами-хозяевами чумы. Норы сурков обрабатывают инсектицидами против блох, как это пришлось сделать несколько лет назад во время вспышки чумы на Алтае.

Что интересно, в Соединенные Штаты чума пришла значительно позже — с черными крысами из Старого Света. Их луговые собачки — это почти суслики, но не совсем: это, как и суслики, «наземные белки» — чума их просто выкашивает. Как я понимаю, они еще не коэволюционировали с микробом, то есть они очень чувствительны к чуме. Наши суслики более устойчивы в силу того, что они эволюционно дольше в связке с микробом.

— То есть не исключено и для них тоже болеть и умереть именно от этой болезни?

— Да, не исключено. В популяции всегда есть малоиммунная, малоустойчивая к чуме прослойка, которая вымирает. Конечно, эта прослойка у евразийских сусликов гораздо меньше, чем в Америке, и тотальных вымираний популяций в Старом Свете, подобных Американским, не происходит. У наших противочумников есть метод поиска эпизоотий среди сусликов и сурков — поиск трупов ранним утром на автомобильных и пеших маршрутах. Очень эффективный метод. Вообще, чума — молодая инфекция, поэтому к ней все, в общем-то, чувствительны. Но в разной степени, естественно.

— То есть фактически человечество до настоящего момента не придумало ничего лучше, кроме того, чтобы мониторить состояние популяции природных носителей чумы, а людей лечить?

— А больше ничего и нет. Плюс, что называется, санпросветработа. Понимаете, в общем, техника безопасности очень проста:

не хочешь заболеть чумой — не надо ловить сурка или суслика, не надо сдирать с него шкурку, не надо их есть.

Не надо спать на норе суслика или сурка, потому что блохи могут тебя покусать, и так далее. То есть, в общем-то, это простая профилактика.

Наконец, очень важно понимать, что у чумы и других природноочаговых инфекций есть ареал распространения — есть районы опасные по чуме, есть абсолютно безопасные, хоть там тоже живут суслики. Ведение кадастра таких территорий — одна из задач противочумной службы. Понятно, что на территории, где может быть чума, надо вести себя особенно аккуратно, и хорошо бы, прежде чем ехать туда, путешествовать, например, этот вопрос выяснить.

Беда в том, что это нужно до людей доносить, и не только тогда, когда вспышка уже случилась. Но до сих пор люди охотятся на сурков и их едят, и добывают сусликов, особенно в этих отдаленных районах. Традиционная охота на тарбагана — ну как это без нее в Монголии или в Туве?

Верблюды, кстати, тоже одни из таких носителей. И бывают такие случаи, когда он заболевает, и местные знают, что это риск, что он заболел чумой, но так жалко, что пропадет такое мясо, огромное количество — просто забивают больного, и еще и распродают.

Андрей Заякин

сооснователь «Диссернета»,

редактор data-отдела «Новой»