Москва указала на фактические ошибки в докладе группы ОЗХО по химатакам в Сирии

11.07.2020, 15:53, Новости дня

В докладе группы по расследованию и идентификации (ГРИ) ОЗХО по предполагаемым химическим атакам в Сирии содержатся фактические ошибки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В документе имеется вывод о применении в Аль-Латамне в 2017 году сирийскими ВВС токсичных химикатов против мирного населения, обратила внимание Захарова в своем комментарии на сайте МИД.

«Мы с опорой на доказательную базу информировали ОЗХО, что доклад получился предвзятым, политически ангажированным, фактологически недостоверным, крайне слабым с профессиональной точки зрения, технически неубедительным. Даже формулировка основного вывода ГРИ – «есть разумные основания полагать» – свидетельствует о том, что авторы не смогли прийти к однозначному заключению», – отметила дипломат.

Россия и другие страны – участники Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) убеждены, что создание «нелегитимного по своему характеру» механизма в виде ГРИ, в составе которого «доминируют представители стран Запада», противоречит положениям конвенции.

Целью этого «проекта», по мнению МИД, является подрыв позиции сирийского лидера Башара Асада при помощи политических манипуляций и инсинуаций.

«Этот ущербный и злонамеренный подход вызывает возмущение. РФ совместно с целым рядом других ответственных членов международного сообщества выступила в Гааге с заявлением, предостерегающим от дальнейшей политизации деятельности ОЗХО. Организация не должна оставаться в заложниках у государств, навязывающих ей свою узкокорыстную повестку дня. Если их действиям не положить конец, ОЗХО может оказаться полностью парализованной», – заключила Захарова.

В среду группа по расследованию и идентификации ОЗХО заявила, что сирийские войска якобы применили отравляющие вещества в марте 2017 года в провинции Хомс.

МИД Сирии заявил, что считает доклад ОЗХО о якобы использовании сирийскими войсками химического оружия в 2017 году сфабрикованным. В постпредстве РФ также заявили, что доклад не вызывает доверия и составлен с изъянами.