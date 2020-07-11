Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала редкие фотографии подросшего сына от Артура Амольянинова

11.07.2020, 15:53, Разное

Дарья Мельникова показала поклонникам редкие фотографии подросшего старшего сына от Артура Смольянинова. Первенцу звезды «Папиных дочек» в этом году исполнится пять лет.

Как пишет Globalmsk, мальчика назвали в честь папы Артуром. Также в семье есть еще один сын, Марк, родившийся в 2018 году. По признанию Мельниковой, пять лет назад она не была готова психологически ни к замужеству, ни к рождению малыша. Однако сейчас актриса ни сколько не жалеет о принятом решении родить ребенка.

Семья Смольянинов-Мельникова раньше не спешила делиться снимками детей в Сети, как это делают их коллеги по актерскому цеху. Только после рождения второго ребенка ситуация стала меняться.

Сейчас артистка все же решилась похвастаться тем, как вырос их первенец. На снимке мальчик держит игрушечный пистолет, при этом у Артура Смольянинова-младшего очень серьезный вид. Подписчики звезды восхитились сходством мальчика с отцом и пожелали ему здоровья.