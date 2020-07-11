 

Решение Эрдогана по собору Святой Софии назвали «еще одним шагом от Европы»

11.07.2020, 15:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРешение Анкары изменить статус собора Святой Софии, превратив его в мечеть, стало «еще одним шагом», отдаляющим Турцию от Европы, сообщил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

«Мы глубоко сожалеем о сегодняшнем решении Турции превратить Айю-Софию в мечеть и не можем понять этого. Отмена статуса музея, открытого для всех культур и религий, – это очередной шаг от Европы», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора.

Сенатор Олег Морозов отмечал, что придание статуса мечети собору Святой Софии в Стамбуле грозит серьезными политическими проблемами для Эрдогана.

В ЮНЕСКО заявили, что «Святая София является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков». Ее статус музея отражает универсальность ее наследия и делает ее мощным символом диалога, отметили в организации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.



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