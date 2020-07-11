 

Эрдоган назвал дату начала мусульманских богослужений в соборе Святой Софии

11.07.2020, 15:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти республики планируют начать с 24 июля мусульманские богослужения в соборе Святой Софии. По его словам, любое возражение против решения о смене статуса мечети Айя-София будет рассматриваться Анкарой как нарушение суверенитета Турции.

«По завершению подготовительных работ, которые сейчас идут быстрыми темпами, мы планируем 24 июля открыть Айя-Софию для богослужений одновременно с проведением пятничной молитвы», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что вход в мечеть станет бесплатным, как и во все другие мечети Турции. Плата за вход будет отменена в связи с лишением статуса музея.

По его словам, двери в мечеть будут открыты для местных жителей, иностранцев, мусульман, представителей других религий.

Турецкий лидер сообщил, что процесс преобразования собора Святой Софии в мечеть займет до шести месяцев.

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Тайип Эрдоган подписал указ об изменении статуса собора.

Сенатор Олег Морозов отмечал, что придание статуса мечети собору Святой Софии в Стамбуле грозит серьезными политическими проблемами для Эрдогана.

В ЮНЕСКО заявили, что «Святая София является архитектурным шедевром и уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков». Ее статус музея отражает универсальность ее наследия и делает ее мощным символом диалога, отметили в организации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.



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