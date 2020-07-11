Специалистам удалось приблизиться к разгадке происхождения человеческой речи

11.07.2020, 15:46, Новости дня

Ученые предполагают, что речь человека могла появиться по причине желания выдавать низкие звуки.

Во время нового исследования специалисты проверили, могут ли животные обучаться новым феноменам, искажая свой голос. Глубина голоса напрямую связана с размером тела существа. Обнаружилось, что животные научились понижать тембр, когда определили эту закономерность.

По этой причине у некоторых млекопитающих в ходе эволюции развились крупные органы голосового аппарата, не соответствующие пропорциям тела. По мнению экспертов, этот процесс мог привести к возникновению речи у человека. При помощи экспериментов над 164 различными млекопитающими эксперты обнаружили, что гораздо чаще животные выдавали низкие звуки в присутствии самок. Возможно, далекие предки человека научились говорить для привлечения женщины.