Основатель Alibaba назвал последствия пандемии коронавируса

11.07.2020, 15:30, Новости дня

Пандемия коронавируса не воспрепятствовала технологическим преобразованиям, напротив, ускорила темпы развития цифровых технологий, сообщил основатель китайской компании Alibaba, сопредседатель Группы экспертов ООН высокого уровня по цифровому сотрудничеству Джек Ма.

«В случае подозрения на инфицирование коронавирусом врач обычно тратит на изучение снимков компьютерной томографии 15-20 минут, но теперь машина выполняет эту работу всего за 20 секунд, то есть в 60 раз эффективней, чем доктора», – передает ТАСС слова Джека Ма со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Он также отметил, что на конференции 2019 года участники активно обсуждали проблему роботизации общества и замены человеческого труда компьютерами. Сейчас же, по его словам, замещение людей роботами и алгоритмами – одна из самых насущных задач.

«У вируса нет паспорта, для него не существует государственных границ. Границ никогда не должно быть и у технологий», – добавил Ма.

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