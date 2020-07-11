Кудрин призвал правительство действовать решительнее

11.07.2020, 15:30, Новости дня

Старые способы борьбы с нынешним кризисом не всегда действенны, правительству РФ следует действовать более решительно, сообщил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы немножко медленно реагируем на вызовы этого кризиса, который совсем не похож (на кризисы предыдущих лет – прим. ВЗГЛЯД), и наши старые рецепты не всегда срабатывают. Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно», – цитирует Кудрина РИА «Новости».

По его мнению, во время кризиса 2008-2009 годов правительство страны действовало быстрее, чем другие страны, потому РФ удалось справиться с этим явлением.

Он добавил, что низкий уровень долговой нагрузки в стране – хороший резерв для борьбы с кризисом.

«Мне кажется, этот резерв слабо используется: мы могли бы спокойно занять на 2-3 трлн рублей больше и поддержать как население, так и экономику», – сказал глава Счетной палаты.

В конце июня Международный валютный фонд ухудшил свой апрельский прогноз по ВВП России. Согласно обновленным данным, экономика РФ упадет на 6,6% в нынешнем году, но вырастет на 4,1% в следующем году.