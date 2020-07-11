«Он не давал едроссам воровать»

11.07.2020, 15:28, Разное

Что-то сдвинулось в мозгах глубинного, аполитичного народа. Того самого, который еще вчера устами простого мужика Ивана Самсонова из сериала говорил проворовавшемуся мэру, отправленному под домашний арест: «…по мне один хрен, что ты, что он. Вы все воры и уроды, вы же всю Россию растащили…»

И вот одного из таких «растащивших» Москва, Кремль сажает в СИЗО. А народ хабаровский раз – и на митинг.

Можно, конечно, фантазировать, отрабатывая тупые кремлевские методички, что это протест не против власти, а наоборот, за Путина и его Конституцию: «В каком-то смысле пока митинги в Хабаровском крае – единственные крупные акции в поддержку принятых поправок»

Не смешите наши калькуляторы. Какая поддержка, с учетом реального (спросите у своих кремлевских кураторов), а не нарисованного для Путина на пеньках исхода голосования?

Возможно, интуитивно прав Шнур. И лозунг сегодняшнего дня «Если власть кого-то посадила,/Видимо, хороший был мужик».

А что никто не выйдет митинговать, если посадят Собянина или Беглова, как справедливо пишет питерский депутат Вишневский, так для народа они и есть та самая путинская власть.

Фургал же, неважно, бандит он или нет, в народном восприятии – антивласть.

Изучайте лозунги на митинге в Хабровске: «Он не давал едроссам воровать»… Так-то.

СерпомПо