В небе над Колумбией появился НЛО с бирюзовыми огнями

11.07.2020, 15:22, Разное

В Южной Америке на видео зафиксирован тот момент, когда в небе над городом Медельин (Колумбия) возник необычный НЛО.

На записи слышны голоса ошеломленных очевидцев, которые говорят о бирюзовых огнях, испускаемых неопознанным летающим объектом.

Очевидцы во время съемки пытаются увеличить масштаб и приблизить объект, на котором можно рассмотреть три ярких огня.

Многие из очевидцев заявили, что никогда не видели НЛО с такими невероятно красивыми огнями. Наблюдаемое явление было, по словам некоторых очевидцев, не только реалистичным, но и красивым.

Один из пользователей считает, что видео поддельное, так как видеозапись слишком коротка, хотя сами очевидцы сообщили, что у смартфона просто села батарея. С таким утверждением нельзя не согласиться, так как в Сети огромное количество видео с НЛО, которые обрываются на самом интересно месте. Либо их качество настолько низкое, что вообще невозможно разглядеть запечатленный объект.

Некоторые комментаторы посчитали, что это мог быть обычный беспилотник или удачное отражение лампы в окне.

Уфологи, анализирующие данное видео уверены, что это настоящее доказательство существования НЛО.