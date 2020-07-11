 

Трамп напомнил о «супер-пупер-ракете» и пообещал «много интересного»

11.07.2020, 15:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСША занимаются разработкой гиперзвуковой ракеты, которая сможет развивать скорость в 17 раз больше, чем все существующие аналоги, сообщил американский президент Дональд Трамп.

«На стадии разработки у нас есть очень много интересного. <…> У нас есть ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. <…> Она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить. У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может», – цитирует главу государства ТАСС.

Также он добавил, что за последние годы Пентагон потратил 2,3 трлн долларов на вооруженные силы. «У нас лучшая военная техника, которой кто-либо обладал в мире», – заверил Трамп.

О разработке сверхбыстрой гиперзвуковой ракеты Трамп заявляет не в первый раз. В мае он сообщил, что США создают «супер-пупер-ракету», которая в 17 раз быстрее всех имеющихся аналогов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что РФ увеличивает отрыв от США в гиперзвуке.



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