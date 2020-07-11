 

Маск поднялся в рейтинге богатейших людей мира. Эксперт назвал активы технологических гигантов “спекулятивным пузырем”

11.07.2020, 15:15, Новости дня

10 июля американский бизнесмен, основатель и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на седьмое место в списке богатейших людей планеты, свидетельствует Bloomberg Billionaires Index.

Агентство Bloomberg скорректировало стоимость активов Маска на $6,1 млрд после того, как акции Tesla подорожали на 11%. Общее состояние владельца технологических гигантов оценивается в $70,5 млрд (примерно в $15 млрд оценивается стоимость контрольного пакета SpaceX, остальная сумма – стоимость принадлежащих Маску акций Tesla).

Таким образом, отмечает Bloomberg, Маск опередил американского бизнесмена Уоррена Баффета и стал последним из владельцев крупнейших технологических компаний, кто обошел известного инвестора, которого называют Оракулом из Омахи.

При этом инвестор Майк Новограц в комментарии агентству заявил, что стоимость технологических компаний становится слишком высокой, и предрек крах инвесторам на этом рынке. По его словам, рост стоимости активов технологических гигантов на фоне пандемии COVID-19 и вызванного ей экономического кризиса является признаком “классического спекулятивного пузыря”.

Состояние Баффета упало в начале этой недели, когда он пожертвовал 2,9 миллиарда долларов в акциях Berkshire Hathaway на благотворительность. 89-летний миллиардер с 2006 года раздал более 37 миллиардов долларов акций Berkshire.

Журнал Forbes, который также в режиме реального времени следит за оценкой активов самых богатых бизнесменов, оценивает состояние Маска в $59 млрд (16-е место).

В тройку богатейших людей мира, по версии Bloomberg, входят основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $189 млрд (по оценке Forbes, Безос является богатейшим человеком в мире как минимум за последние 40 лет), основатель Microsoft Билл Гейтс ($109 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($93 млрд).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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