Подозреваемого в растрате бюджетных денег ингушского депутата арестовали

11.07.2020, 15:08, Новости дня

Депутат народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев арестован, ему предъявили обвинение в растрате бюджетных средств, информирует Следственный комитет России.

«Якубу Белхороеву предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере (статья 160 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что депутат причастен к хищениям на сумму в 19 млн рублей.

По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения, сообщал ранее СК.

Кавказовед Николай Силаев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что оформление фальшивой инвалидности на Северном Кавказе – распространенное явление.