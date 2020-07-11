Подозреваемого в растрате бюджетных денег ингушского депутата арестовали
11.07.2020, 15:08, Новости дня
Депутат народного собрания Ингушетии Якуб Белхороев арестован, ему предъявили обвинение в растрате бюджетных средств, информирует Следственный комитет России.
«Якубу Белхороеву предъявлено обвинение в присвоении и растрате бюджетных денежных средств в особо крупном размере (статья 160 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что депутат причастен к хищениям на сумму в 19 млн рублей.
По версии следствия, Белхороев по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения, сообщал ранее СК.
Кавказовед Николай Силаев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что оформление фальшивой инвалидности на Северном Кавказе – распространенное явление.
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