Мнение: Бездельники Очень Довольны (БОД)

11.07.2020, 15:01, Разное

Как меня всё таки достали утомили сторонники этого БОД. Лично я его расшифровываю как «Бездельники Очень Довольны».

Изображение взято с сайта campus74.ru

Очень похоже на то, что Ходорковский теперь вкладывает денежку и в КПРФ. Потому что сплочённый коллектив «true коммунистов», которые ещё совсем недавно, очень активно призывали к гражданской войне, которую они называют революцией и почему-то исключительно в России, теперь вдруг в прыжке переобулись и топят за совсем обратное.

Подробности, как обычно, под катом….

Теперь капитализм их полностью устраивает, и на любого кто призывает к свержению капитализма, сразу вешают ярлык «буржуй». Логики и смысла не ищите.

Деньги не пахнут, каждый зарабатывает как может и никто не доказал что Ходорковский плохой. И если человек вливает деньги в какой либо журнал, сообщество или партию, и тем более если это такой известный филантроп и меценат как Ходорковский, то это ещё совсем не значит, что он диктует что им говорить и писать. Свобода слова прежде всего, а деньги они никогда лишними не бывают.

Это не мои слова. Это цитаты из моего разговора с одним из корифеев сообщества «новый рабочий». Хотя как по мне, его давно надо было бы переименовать в «обновлённый рабочий», в связи со сменой (совсем не из-за денег) курса.

В этом отношении, я с уважением отношусь к опиату55, этот хоть не называет себя коммунистом и совершенно спокойно признаёт что топит за БОД на платной основе.

Поймите, я не против написания постов за деньги. Тут я тоже считаю, что каждый выкручивается как может. Я против ЛЖИ о том, что человек пишет посты и комментарии от своего имени, когда он пишет посты за деньги. Я не выношу лжи, я против лжи. Я сам не лгу и требую того же самого от других.

Так вот, «true коммунистов» капитализм очень даже устраивает, за исключением одной мелочи. В России нет БОД. И не спрашивайте меня почему именно в России. Почему именно в России капитализм надо «улучшать». Опять же, логику здесь искать бесполезно.

Изображение взято с сайта newrezume.org

Давайте поближе присмотримся что же предлагают «БОД коммунисты», которые теперь за капитализм и почему я считаю что БОД — это узаконенные выплаты бездельникам.

Для кого предназначается БОД? Тут «БОД коммунисты» единодушны, против методички не попрёшь, БОД должен выплачиваться всем. А из кого состоит население? Сразу отметаем детей, пенсионеров, инвалидов и матерей ухаживающих за детьми. Они и так пользуются льготами от государства, так что БОД для них ничего не изменит.

Еще есть работающие люди или люди которые ищут работу.

Работающие получают зарплату и БОД для них ни на что не влияет. Рассказы БОД активистов про то, что БОД повысит зарплаты, как детский лепет. Во-первых, человек получая БОД, будет согласен работать за более низкую зарплату. Как раз на размер БОД. Во-вторых, работодатель, зная это автоматом уменьшит зарплату, а кто откажутся от лишней прибыли. В общем все эти рассказы, что работающие получат больше — просто обман и ничего более.

Люди которые ищут работу и так получают пособие по безработице и им ещё и предлагают работу. Так что и тут БОД не особенно и нужен и не особенно что-то и меняет. Другой вопрос, что если человек не найдёт работу и посчитает, что и на БОД можно вполне неплохо жить, этот человек пополнит ряды бездельников.

А вот теперь подробно остановимся на том, кто такие «бездельники», т.е. кого именно я имею в виду говоря о «бездельниках».

В обществе всегда есть небольшая прослойка «профессиональных» безработных. Это именно работоспособные люди, работоспособного возраста, абсолютно без каких либо противопоказаний к труду, которые не ищут работы, а именно предпочитают не работать. Вот именно таких людей я и называю бездельниками.

Бездельники бывают нескольких категорий. Рассмотрим поподробнее.

Таких бездельников все мы знаем по сводкам новостей. Всегда очень режет слух:

«Безработный на Ламборджини въехал в столб».

«Неизвестные, угрожая пистолетом, украли у безработного сумку со 120 тысячами долларов»

«Из квартиры безработного похитили ценностей в общей сложности на 158 миллионов рублей»

Это те, для кого «безработный» служит средством ухода от налогов. Человек работающий по «черной» схеме или нарушающий закон преступник, который естественно не собирается светить своё «основное место работы».

Есть и противоположная категория бездельников. БОМЖи, БИЧи, попрошайки, алкоголики и прочая нечесть, которую мы, нормальные люди, стараемся не замечать. Кстати, среди них очень много именно «идейных». Жить на улице или вести такой образ жизни, для них это именно их «философия». Это тоже некий вид «свободы», или протеста против существующего общества. Я лично был знаком с такими. Опять же. Я никого и ни в чем не обвиняю, я просто констатирую факт.

Ну и в последнее время появилась отдельная каста «бездельников». Это оппозиция. Они же «хомячки» или «миньоны» Навального и прочих «идейных борцов» за донаты и на средства из других «заинтересованных» источников. Естественно и эти источники они не заинтересованы делать достоянием общественности.

Постепенно мы переходим к подведению итогов этой статьи.

И так кто выигрывает от БОД?

Ещё раз присмотревшись ко всем выше перечисленным потенциальным получателям БОД, мы понимаем, что от введения БОД выигрывает ТОЛЬКО ОДНА категория граждан и это именно БЕЗДЕЛЬНИКИ.

Именно ВСЕ бездельники. И те которые ездят на Ламборджини, и те которые пьяные спят под забором и те, которые всем силами расшатывают власть.

Более того, те бездельники которые расшатывают власть выигрывают вдвойне (даже втройне).

Первый раз, когда требуют ввести БОД. Естественно власти на это не согласны и тут поднимается вой — «Власти против народа. Загнали в нищету и не хотят вводить БОД. Не хотят мгновенного счастья для всех».

Второй раз, они выигрывают, если БОД всё таки введут. Донаты штука хорошая и деньги из «заинтересованных» фондов тоже хорошо, но деньги никогда лишними не бывают. И чёрт с ним, что это деньги от ненавистного им правительства. Деньги не пахнут (см. комментарий «true коммуниста» в начале статьи).

И третий раз, они выигрывают, это когда правительство, для того что бы раздать деньги этим бездельникам (конечно надеюсь, что этого не произойдёт) начнёт сокращать статьи бюджета. А на это «развлекалово» в виде БОД, по разным оценкам, пойдёт не менее 20 процентов бюджета. Это по самым скромным подсчётам. Т.е. сократить придётся очень многие статьи бюджета. И в первую очередь медицину, образование и прочие социальные траты.

И вот тут, следите за руками, «бездельники», борцы с режимом, получив БОД и положив его в карман, тут же поднимут вой, что правительство — «сокращает социальные программы». То что вы сами это требовали, сами этот БОД получаете и сами же кричите что социальные программы сокращают, борцов-бездельников совершенно не будет волновать. Их когнитивный диссонанс и раздвоение личности никогда не мучает.

Вот именно почему я и называю БОД — «Бездельники Очень Довольны»