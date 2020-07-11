 

В Хабаровском крае проходят многотысячные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала

11.07.2020, 14:52, Разное

Жители Хабаровска и других городов Хабаровского края вышли на несогласованные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств бизнесменов.

По оценкам местного штаба политика Алексея Навального, в стихийном митинге в Хабаровске участвуют не менее пяти тысяч человек, а издание «DVhab» сообщает о «порядка 15-20 тысячах». «Медиазона» также отмечает, что жители Хабаровска перешли за ограждения, выставленные по периметру площади Ленина.

Протестующие скандируют: «Свободу Фургалу», «Фургал — наш выбор», «Фургала домой», «Москва, уходи». Участники митинга требуют судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве. Полиция никого не задерживает.

«Мы все переживаем, но все нужно делать в рамках закона», — пояснил зампредседателя краевого правительства Владимир Хлапов, вышедший к участникам митинга. Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко поблагодарила собравшихся за поддержку.

Митинг и шествие прошли также в Комсомольске-на-Амуре. «DVhab» пишет, что в них участвовало «рекордное количество человек — более тысячи». В городе Бикин СМИ насчитали около 40 протестующих. 

Губернатора Хабаровского края задержали 9 июля и доставили в Москву. Суд арестовал его на два месяца по подозрению в организации покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам Фургал вину не признает.

Источник: Новая газета



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