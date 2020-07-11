Гормон жировых клеток улучшает результаты терапии стволовыми клетками

11.07.2020, 14:42, Новости дня

В недавнем исследовании, опубликованном на портале Мedicalxpress.com, исследовательская группа, возглавляемая учеными из университета Осаки, изучила возможные причины противоречивых результатов терапии мезенхимальными стволовыми клетками (МСК), показав, что виноваты могут быть факторы хозяина, а не только сами МСК.

Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) могут дифференцироваться в различные типы клеток, включая костные, жировые и мышечные клетки, но внимание исследователей во всем мире привлекала именно их способность стимулировать восстановление поврежденной ткани. МСК демонстрируют терапевтические эффекты при лечении таких заболеваний, как болезни сердца, цирроз печени и диабет, однако результаты лечения не всегда соответствуют ожиданиям медиков, и вот поэтому японские ученые решили разобраться в причинах этого явления.

Не так давно ученые узнали, что адипонектин, полезный гормон, секретируемый жировыми клетками, который играет роль в регенерации мышц, связывается с рецепторным белком Т-кадгерином на клеточных поверхностях. Учитывая, что Т-кадгерин в изобилии присутствует на поверхностях МСК, исследовали изучили, участвует ли адипонектин в регенеративной активности МСК в модели сердечной недостаточности.

Адипонектин был обнаружен в высоких концентрациях в крови, при этом было установлено, что он стимулирует выработку экзосом, небольших мембраносвязанных пузырьков, которые переносят белки, липиды и ДНК между клетками. Интересно, что экзосомы, секретируемые стволовыми клетками, несут сигналы, которые стимулируют восстановление клеток-реципиентов. Вскоре ученые выяснили, что увеличение количества адипонектина приводит к увеличению количества экзосом, происходящих из МСК, которое зависит от экспрессии Т-кадгерина.

Инъекция МСК мышам, страдающим сердечной недостаточностью, привела к значительному улучшению сердечной функции левого желудочка, что было связано с увеличением количества экзосом в кровообращении. Самое главное, что сердечная функция после терапии МСК может быть дополнительно усилена повышением уровня адипонектина в крови.

«Вместе наши анализы показали, что МСК оказывают свое терапевтическое воздействие на сердечную функцию через выработку экзосом, которая зависит от уровня адипонектина в плазме хозяина и зависит от экспрессии Т-кадгерина МСК», – заявил один из авторов исследования.

«Учитывая эти результаты, такие препараты, как агонисты PPARγ, которые увеличивают выработку адипонектина, можно вводить в сочетании с терапией МСК, чтобы значительно повысить терапевтический потенциал – не только для тяжелой сердечной недостаточности, но и для различных заболеваний, связанных с повреждением тканей, включая COVID-19-ассоциированный острый респираторный дистресс-синдром».