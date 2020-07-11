Guardian – Южная Корея в шоке от гибели мэра, обвинённого в домогательствах

11.07.2020, 14:35, Новости дня

Южная Корея пребывает в шоке от новостей о гибели мэра Сеула Пак Вон Суна после того, как его бывшая секретарша обвинила его в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian. Как отмечает газета, хотя полиция и открыла расследование по этому поводу, она уже исключила вариант насильственной смерти, учитывая ряд знаков, говорящих о том, что градоначальник покончил с собой.



Reuters

Южная Корея пребывает в шоке после того, как мэр Сеула Пак Вон Сун, по всей видимости, покончил с собой на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Тело политика и юриста, который управлял делами столицы в течение 10 лет, было обнаружено в результате масштабной поисковой кампании с участием полиции, пишет The Guardian.

Представитель сеульской полиции заявил, что ведомство открыло расследование по этому делу, однако уже исключило вариант насильственной смерти. Кроме того, в кабинете мэра обнаружили, судя по всему, предсмертную записку, в которой Пак Вон Сун просил прощения у своих близких.

Политик погиб спустя два дня после того, как его бывшая секретарша написала в полицию заявление о сексуальных домогательствах. По словам полиции, в среду секретарша и её адвокат побывали в участке, где она дала соответствующие показания. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что женщина обвинила Пак Вон Суна в неоднократных сексуальных домогательствах после того, как она начала работать на него в 2017 году. Вместе с тем, представитель семьи Пак Вон Суна призвал не заниматься распространением «беспочвенных заявлений».

Многие жители Сеула оказались шокированы внезапной кончиной мэра, в котором многие видели потенциального кандидата в президенты. При этом, как отмечает The Guardian, считается, что столичный мэр по уровню своих полномочий уступает лишь лидеру страны.

Вместе с тем, феминистические группы заявили, что, несмотря на внезапную смерть мэра, следует расследовать вопрос его причастности к сексуальным домогательствам. «Если между смертью Пака и обвинением в сексуальных домогательствах существует связь, то он должен был чётко обозначить свою позицию по этому поводу ещё при жизни. Мы знаем, что даже у видных фигур на передовой социальных перемен бывает тёмная сторона», — сказала глава Национальной организации женской солидарности Кореи Хан Ми Юн.

При этом уголовное дело в отношении мэра, скорее всего, будет закрыто в связи с его кончиной — что вполне соответствует положениям южнокорейского законодательства. Кроме того, городские власти заявили, что перед зданием сеульской мэрии появится алтарь, где горожане смогут отдать градоначальнику последнюю дань уважения. Между тем, в полиции сообщили, что они позаботятся о безопасности женщины, которая написала на мэра заявление в полицию, так как ей начали поступать угрозы.