Россия внесла свою резолюцию по гумпомощи Сирии

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11.07.2020, 14:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссия вынесла на голосование вариант резолюции по гуманитарной помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией, сообщили в российском постоянном представительстве при ООН.

«Россия запросила голосование по своему проекту, письменная процедура голосования начата», – сообщили в постпредстве ТАСС.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщал, что российский документ «позволит доставлять помощь через границу в сирийский Идлиб через КПП «Баб-эль-Хава» (на границе с Турцией) на протяжении одного года».

Отмечается, что это голосование является последним шансом СБ ООН продлить механизм поставок, срок истекает 11 июля.

В среду РФ и Китай заблокировали проект резолюции СБ ООН по продлению поставок гумпомощи Сирии напрямую через границу с Турцией. После этого госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Китай в «злоупотреблении» правом вето в СБ ООН.

Москва в ответ обвинила Вашингтон в высокомерии и искажении действительности. В МИД РФ подчеркивали, что необходимо координировать поставки гумпомощи с правительством Сирии.

В пятницу РФ и Китай заблокировали резолюцию по Сирии от Германии и Бельгии.



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