На Украине националисту прострелили голову

11.07.2020, 14:16, Новости дня

В Николаеве неизвестный выстрелил в голову председателю реготделения националистической партии «Свобода» 33-летнему Демиду Губскому, сообщают СМИ.

«Во время проведения операции был установлен характер травмы – несквозное огнестрельное ранение в голову. Мужчина – активист общественной организации, местный житель. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь», – цитирует «Страна.ua» сообщение полиции.

Пострадавшим, по данным издания, оказался председатель областного отделения партии «Свобода» Демид Губский.

Подозреваемого пока установить не удалось, правоохранители решают, по какой статье возбудить уголовное дело.

В мае СБУ признала потерпевшим подозреваемого в убийстве человека украинского националиста Сергея Стерненко.