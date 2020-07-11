На Украине националисту прострелили голову
11.07.2020, 14:16, Новости дня
В Николаеве неизвестный выстрелил в голову председателю реготделения националистической партии «Свобода» 33-летнему Демиду Губскому, сообщают СМИ.
«Во время проведения операции был установлен характер травмы – несквозное огнестрельное ранение в голову. Мужчина – активист общественной организации, местный житель. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь», – цитирует «Страна.ua» сообщение полиции.
Пострадавшим, по данным издания, оказался председатель областного отделения партии «Свобода» Демид Губский.
Подозреваемого пока установить не удалось, правоохранители решают, по какой статье возбудить уголовное дело.
В мае СБУ признала потерпевшим подозреваемого в убийстве человека украинского националиста Сергея Стерненко.
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