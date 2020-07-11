 

Россия исключила возможность возвращения к ДРСМД после выхода США

11.07.2020, 14:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВыход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стал непоправимой ошибкой, возврата к соглашению быть не может, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу «Дума ТВ».

«Хотел бы сказать, что последствия некоторых ошибок, совершенных в США, носят необратимый характер. Одной из таких крупнейших ошибок, к примеру, стал односторонний выход Вашингтона из договора по РСМД. Очевидно, что возвращение к этому документу, который на протяжении десятков лет служил в качестве важной опоры европейской безопасности, быть не может» – приводит слова замглавы МИД РФ ТАСС.

К числу ошибок американской стороны в отношениях с Россией он также отнес «упрямое нежелание США решать гуманитарные ситуации», в частности отказ способствовать возвращению на родину заключенных «по надуманным обвинениям» граждан России.

«О собственной ошибке тоже готов сказать: наверное, я недооценил степень упорства американских коллег в следовании догмам, штампам, которые для нас кажутся, мягко говоря, неадекватными, не соответствующими действительности. Надо было более энергично работать на разных стадиях. Мы продолжим эту работу», – отметил Рябков.

Он добавил, что с учетом запущенности кризиса в российско-американских отношениях, единственным способом выйти из сложившейся ситуации является применение тактики малых шагов. По словам заместителя министра, РФ призывает США к поиску компромиссов, но не намерена поступаться национальными интересами и соглашаться на заведомо невыполнимые условия, которые выдвигаются Вашингтоном для избежания решения настоящих проблем.

Накануне США пригласили Россию на новый раунд переговоров по стратегической стабильности. В начале июля госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости «чаще говорить с русскими», отметив «позитивные детальные дискуссии» по контролю над вооружениями в Вене.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года. Кроме того, США вышли из Договора по открытому небу, собрались выйти из ДСНВ, а также не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.



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