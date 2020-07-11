 

“Ложные выводы”. США отвергли доклад ООН об убийстве иранского генерала Сулеймани

11.07.2020, 14:07, Новости дня

США отвергли выводы спецдокладчика ООН Агнес Каламард о том, что американский авиаудар, в результате которого был убит командир элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции “Аль-Кудс”, генерал Касем Сулеймани, являлся нарушением международного права. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает “Голос Америки”.

“Мы отвергаем доклад и мнения специального докладчика ООН относительно американского авиаудара, в результате которого был убит Сулеймани. Выводы госпожи Каламард являются ложными”, – сказал он.

Помпео считает, что авиаудар был нанесен в соответствии с неотъемлемым правом США на самооборону.

Генерал Касем Сулеймани, командир элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции “Аль-Кудс”, был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.

Это усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета “Международных авиалиний Украины”, сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и “по форме и высоте полета напоминал вражеский объект”.

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Касема Сулеймани.

В отчете Совета по правам человека ООН, подготовленном специальным докладчиком по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях Агнес Каламард, который был опубликован 10 июля, сказано, что нападение на генерала Сулеймани и гибель сопровождающих его лиц “представляют собой произвольное убийство, за которое, согласно нормам международного права в области прав человека, несут ответственность США”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Путин призвал другие страны открыть архивы вслед за Россией

18.05 / Войска Сарраджа захватили принадлежавший армии Хафтара ЗРК «Панцирь»

11.05 / Космический беспилотник X-37B будет запущен на орбиту 16 мая

18.06 / Умерла сестра Джона Кеннеди

01.07 / Росс: компании могут перенести свои штаб-квартиры из Гонконга

05.06 / Укравшего 4 рулона обоев жителя Екатеринбурга застрелил СОБР. СК возбудил против убитого уголовное дело

02.06 / Авиакеросин подешевел почти на треть

28.06 / Число новых случаев коронавируса в РФ третий день подряд оказалось ниже 7 тыс.

22.05 / Сенат утвердил Джона Рэтклиффа на посту директора Национальной разведки

23.06 / Обновленный BMW 2-Series Active Tourer получит стильный дизайн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска