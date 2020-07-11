“Ложные выводы”. США отвергли доклад ООН об убийстве иранского генерала Сулеймани

11.07.2020, 14:07, Новости дня

США отвергли выводы спецдокладчика ООН Агнес Каламард о том, что американский авиаудар, в результате которого был убит командир элитного подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции “Аль-Кудс”, генерал Касем Сулеймани, являлся нарушением международного права. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, сообщает “Голос Америки”.

“Мы отвергаем доклад и мнения специального докладчика ООН относительно американского авиаудара, в результате которого был убит Сулеймани. Выводы госпожи Каламард являются ложными”, – сказал он.

Помпео считает, что авиаудар был нанесен в соответствии с неотъемлемым правом США на самооборону.

Генерал Касем Сулеймани, командир элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции “Аль-Кудс”, был убит 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.

Это усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета “Международных авиалиний Украины”, сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и “по форме и высоте полета напоминал вражеский объект”.

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Касема Сулеймани.

В отчете Совета по правам человека ООН, подготовленном специальным докладчиком по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях Агнес Каламард, который был опубликован 10 июля, сказано, что нападение на генерала Сулеймани и гибель сопровождающих его лиц “представляют собой произвольное убийство, за которое, согласно нормам международного права в области прав человека, несут ответственность США”.