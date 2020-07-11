 

“Мы здесь власть”, “Путина – в отставку”. В российском Хабаровске прошел митинг в поддержку губернатора, обвиняемого в организации убийств

11.07.2020, 14:07, Новости дня

В субботу, 11 июля, на центральной площади Хабаровска состоялась несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был арестован по подозрению в организации одного покушения на убийство и двух убийств в начале 2000-х годов.

Как пишет местный сайт DVHAB.RU, это был самый массовый митинг в истории города. В акции, по разным оценкам, приняли участие от 30 до 60 тысяч человек (в региональном управлении МВД число участников оценили в 10–12 тыс.). Несмотря на то, что протест не был согласован городскими властями, правоохранители не препятствовали его проведению.

На митинге присутствовали люди с плакатами “Свободу Фургалу”, “Я/Мы Сергей Фургал”. Участники также скандировали “Свободу!”, “Москва, уходи!”, “Дальний восток – наш”, “Путина – в отставку”, “Путин – вор”, “Мы здесь власть”.

ВИДЕОВидео: ДВновости dvnovosti.ru / YouTube

Акция протеста в Хабаровске. Более 40 тысяч человек. Главные лозунги – «Путин – вор», «Путина в отставку». Это самое…

Posted by Игорь Драндин on Reede, 10. juuli 2020

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии “Единая Россия”. 

Его задержали утром 9 июля. Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему официально предъявили обвинение. Сам Фургал категорически их отвергает.

10 июля Басманный суд Москвы арестовал задержанного губернатора на два месяца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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