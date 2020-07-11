 

В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн на зарплаты шахтерам – Ковалив

11.07.2020, 14:07, Новости дня

Власть делает все возможное, чтобы погасить задолженность по зарплате перед шахтерами, которая накапливалась в течение многих лет. Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” вечером 10 июля.

“Большинство той задолженности, которая на сегодня есть, – это та, которая формировалась еще с 2008-го, 2009-го, 2010 годов. Будем откровенны, шахтерскую отрасль разворовывали в этой стране десятками лет. Не один украинский олигарх, бизнесмен, а хуже всего, бандит зарабатывал на честном труде шахтеров”, – заявила она.

Сейчас шахтерам выплачивают старые накопленные задолженности по зарплате, заявила Ковалив.

“В этом году в бюджете предусмотрено и будет дополнительно предусмотрено не менее 1 млрд грн, для того чтобы шахтеры вовремя получали зарплату”, – добавила.

По ее словам, шахтерам нужно понимать, как и куда они будут сбывать свою продукцию.

30 июня в Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров из разных регионов Украины – из государственных и частных шахт. Шахтеры требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности нардепа от “Слуги народа” Андрея Геруса.

Шахтеры государственной шахты “Надежда” уже протестовали под Офисом президента на прошлой неделе. К ним выходил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал “разобраться с “Центрэнерго”. После этого государственная компания, менеджмент которой связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, заплатила шахтерам 8,75 млн грн, что, по данным “Цензор.НЕТ”, составляет около 0,5% долга шахтам со стороны “Центрэнерго”.

4 марта, выступая в Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский назвал “болью” ситуацию с шахтерами и угольной отраслью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Форвард “Эвертона” Мойзе Кин может вернуться в Италию

30.06 / Le Point – без соцсетей и не «слишком белый» — ЦРУ ищет идеальных кандидатов для вербовки

25.06 / Финляндия решила открывать границу с Россией в последнюю очередь

13.05 / Врач нашел хороший признак в развитии эпидемии коронавируса в России

05.06 / Губернатор Томской области обвинил в непрофессионализме заразившихся COVID-19 врачей и назвал их “антигероями”

10.06 / Воронежский оперштаб прокомментировал рекордный прирост заболевших COVID-19

08.06 / В Баку целый полк полиции задерживал 11 человек. Они бросали мусор в полицейских, поймавших нарушителя карантина

28.06 / Футболист “Крузейро” Энрике выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты

18.06 / Американский дипломат пообещала, что США постоят за Арктику

25.06 / Фонд Рината Ахметова передал государственным больницам в регионах 32 современных аппарата ИВЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска