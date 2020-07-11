В бюджете предусмотрено не менее 1 млрд грн на зарплаты шахтерам – Ковалив

11.07.2020, 14:07, Новости дня

Власть делает все возможное, чтобы погасить задолженность по зарплате перед шахтерами, которая накапливалась в течение многих лет. Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” вечером 10 июля.

“Большинство той задолженности, которая на сегодня есть, – это та, которая формировалась еще с 2008-го, 2009-го, 2010 годов. Будем откровенны, шахтерскую отрасль разворовывали в этой стране десятками лет. Не один украинский олигарх, бизнесмен, а хуже всего, бандит зарабатывал на честном труде шахтеров”, – заявила она.

Сейчас шахтерам выплачивают старые накопленные задолженности по зарплате, заявила Ковалив.

“В этом году в бюджете предусмотрено и будет дополнительно предусмотрено не менее 1 млрд грн, для того чтобы шахтеры вовремя получали зарплату”, – добавила.

По ее словам, шахтерам нужно понимать, как и куда они будут сбывать свою продукцию.

30 июня в Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров из разных регионов Украины – из государственных и частных шахт. Шахтеры требуют погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности нардепа от “Слуги народа” Андрея Геруса.

Шахтеры государственной шахты “Надежда” уже протестовали под Офисом президента на прошлой неделе. К ним выходил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал “разобраться с “Центрэнерго”. После этого государственная компания, менеджмент которой связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, заплатила шахтерам 8,75 млн грн, что, по данным “Цензор.НЕТ”, составляет около 0,5% долга шахтам со стороны “Центрэнерго”.

4 марта, выступая в Верховной Раде, президент Украины Владимир Зеленский назвал “болью” ситуацию с шахтерами и угольной отраслью.