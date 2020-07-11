 

Мнение: ИНР для “Ратника”

11.07.2020, 14:05, Разное

Сегодня с моими коллегами из НПО “Двина” доделали для наших военнослужащих индивидуальный набор разминирования, который будет предлагаться в качестве дополнения экипировки “Ратник”.

Конечно, если еще некоторые моменты, которые надо проверять, а может быть и улучшать. Тем не меняя сама концепция набора уже закончена и он готов к полевым и войсковым испытаниям. По моим ожиданиям, уже осенью можно будет говорить о законченном изделии, которое пройдет сертификацию и данный набор можно будет считать еще одним элементом войсковой экипировки “Ратник”.

https://soldier-moskva.livejournal.com/470161.html – цинк

Источник: Colonel Cassad



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