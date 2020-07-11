Мнение: Не пущай, охрана, нечестивый люд без тележечки! Сказ про Кастораму (Сastorama )

11.07.2020, 13:55, Разное

Поведу сказ про Кастораму.

Прежде чем магазин какой посетить, изволь изучить его правила!

Маску и перчатки с собой возьми. Сastorama тебе не IKEA, перчаток от нее халявных не жди.

И уважь охранников послушанием. Без тележки в магазин не зайди!

Ты за лампочкой иль батареечкой? Загружай их все равно в тележечку!

И да будет тебе кассир Василиссою, да распрекрасной, да распредобрейшей.

И да пробьет она чек на товар твой, да отпустит тебя восвояси.

А вот ежели нет у тебя десяти рублей, не получишь ты лампочки вожделенной!

Ну, хотя бы 50 иль сто рублей имей, разменяют тебе по десяточке.

Чтоб вкатился ты в магазин сей на тележечке.

Купюрами крупными ты не хвастайся, карту банковскую да подальше спрячь!

Не годятся они для разменушки.

А коли спинка болит иль рученьки с тележкой не справляются, то вали отсель да вприпрыжечку!

Не пущай, охрана, нечестивый люд без тележечки!