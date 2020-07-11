Мнение: Не пущай, охрана, нечестивый люд без тележечки! Сказ про Кастораму (Сastorama )
11.07.2020, 13:55, Разное
Поведу сказ про Кастораму.
Прежде чем магазин какой посетить, изволь изучить его правила!
Маску и перчатки с собой возьми. Сastorama тебе не IKEA, перчаток от нее халявных не жди.
И уважь охранников послушанием. Без тележки в магазин не зайди!
Ты за лампочкой иль батареечкой? Загружай их все равно в тележечку!
И да будет тебе кассир Василиссою, да распрекрасной, да распредобрейшей.
И да пробьет она чек на товар твой, да отпустит тебя восвояси.
А вот ежели нет у тебя десяти рублей, не получишь ты лампочки вожделенной!
Ну, хотя бы 50 иль сто рублей имей, разменяют тебе по десяточке.
Чтоб вкатился ты в магазин сей на тележечке.
Купюрами крупными ты не хвастайся, карту банковскую да подальше спрячь!
Не годятся они для разменушки.
А коли спинка болит иль рученьки с тележкой не справляются, то вали отсель да вприпрыжечку!
Не пущай, охрана, нечестивый люд без тележечки!
Источник: Достало
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