Мнение: Не нужен новый Крестовый поход: Собор Святой Софии сам Господь передал мусульманам

11.07.2020, 13:54, Разное

Переживать, что Собор Святой Софии стал мечетью – странная демонстрация неверия в Бога. Наверное, Богу виднее, чем фарисеям, что музей, а не Храм становится храмовой мечетью. И ислам и Турция, приняв такое политическое решение, явно потеряют в итоге. В частности, осуждение США уже звучит. А это очередное ослабление геополитических позиций с Западом. Да и с Россией тоже.

Исторический и культурный памятник привлек внимание общественности. Уже хорошо. Надо охранять святыни, указывает Бог. Берегите христианские ценности. И живите праведно. А политические провокации, тем более на религиозной почве, несут и народу и некой конфессии одни только беды. Сами увидите, что Крестовый поход не нужен. Не Средневековье. Все получат по заслугам. И то, что заслужили, – оно не всегда хорошо, иногда это “урок”, который нужно усвоить. Не усвоил – на тебе повторение. И так до полного усвоения материала. Как за школьной партой.

Миру в очередной раз напомнили также, что ислам агрессивен. И фундаментализм недопустим. И с терроризмом нужно бороться. А он исламский. В этом решении и тем, что за ним последует, столько внутренних нитей, на первый взгляд незаметных. К примеру, объединение христианского мира против этого решения. А это и православная РФ и Греция и католики и протестанты и англиканская церковь. И на основе этого решения турецкий лидер теряет всякое доверие на Западе. И в Сирии РФ продолжает успешно бороться с терроризмом, а Турцию выкидывают вон свои же, оставив без поддержки.

Изменением статуса собора Святой Софии Эрдоган хочет разрядить обстановку в стране и привлечь на свою сторону консервативных мусульман. Но его решение ударит по нему самому – такие перемены совсем не понравились зарубежным партнерам Турции и Евросоюзу, в который так стремится попасть государство. Теперь точно не попадет.

Идёт культурологическая дискуссия об охране памятников, сметенных с лица земли исламскими террористами. И что их нужно “мочить в сортире”, и что музеи в России надо передавать Русской Православной Церкви, пока они не стали мечетями. В общем, снова все идёт в правильном направлении.

Только не надо забегать вперёд и кричать в запале смешное: “Давайте соборную мечеть в Москве сделаем православным храмом” или “Пусть церковь будет в музее исламской культуры в Казани”. Хотя и эти голоса имеют значение. Тоже ниточки от Бога к людям.

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