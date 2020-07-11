СБ ООН не принял проект резолюции РФ по продлению помощи Сирии

11.07.2020, 13:53, Новости дня

Совет Безопасности (СБ) ООН не принял второй российский вариант резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией, сообщил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген в качестве июльского председателя СБ.

«Четыре голоса «за», семь – «против», четыре воздержались. Проект резолюции не был принят, так как не получил достаточного числа голосов», – приводит слова постпреда Германии ТАСС.

По словам источника в Совете Безопасности (СБ) ООН, документ поддержали Россия, Китай, Вьетнам и Южная Африка. Воздержались Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины и Тунис. Против проголосовали Великобритания, США, Франция, Бельгия, Германия, Доминиканская Республика и Эстония.

В пятницу РФ и Китай повторно заблокировали резолюцию по Сирии от Германии и Бельгии, в которой предлагалось продлить доставку помощи «в обход» Дамаска через два КПП с возможностью открытия третьего. Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии СБ ООН принял в июле 2014 года. Срок его действия истекает 11 июля.

В среду РФ и Китай заблокировали проект резолюции СБ ООН по продлению поставок гумпомощи Сирии напрямую через границу с Турцией. После этого госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Китай в «злоупотреблении» правом вето в СБ ООН.

Москва в ответ обвинила Вашингтон в высокомерии и искажении действительности. В МИД РФ подчеркивали, что необходимо координировать поставки с правительством Сирии.