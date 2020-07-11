 

Северный флот завершил учения с торпедными стрельбами в Баренцевом море

11.07.2020, 13:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГруппировки разнородных сил Северного флота завершили комплекс учений с практическими торпедными стрельбами в рамках сбора-похода в Баренцевом море, сообщила пресс-служба флота.

В сообщении указывается, что «группировка разнородных сил Северного флота, участвовавшая в масштабном сбор-походе в акватории Баренцева моря, приступила к этапу свертывания», передает ТАСС.

На завершающемся этапе «в двухстороннем формате были проведены учения с выполнением практических торпедных стрельб, в ходе которых корабельные группировки разнородных сил противодействовали подводным лодкам».

В ходе сбора-похода силы Северного флота решали задачи в акватории Баренцева моря, где они были рассредоточены на площади более 250 тыс. квадратных километров.

На разных этапах было задействовано более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Северного флота.

Было отработано 15 зачетных, тактических и специальных учений, выполнено более 30 боевых упражнений.

Руководил учениями командующий Северным флотом Герой РФ вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что в ходе комплексных мероприятий боевой учебы подготовка корабельных группировок и сил флота к действиям по предназначению завершена успешно.

Также был отработан комплекс учений по обеспечению боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил, поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, тактическим приемам и способам нанесения поражения корабельным группировкам условного противника, обороны морского побережья, защиты морских коммуникаций, обеспечения безопасности морской экономической деятельности.

Напомним, в начале июля самолеты Северного флота провели полет над Баренцевым и Норвежским морями.



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