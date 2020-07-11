«Мы все в одном котле»

11.07.2020, 13:45, Разное

В Заполярье новая вспышка COVID-19 среди вахтовиков.

«Болеть начала предыдущая вахта: с месторождения Пашшор привезли в поселок 8 человек больных, с температурой. Их задержали здесь до 24 июня на карантине и без тестов пустили на работу, в общую столовую, в общую вахтовку. В конце месяца у них снова проявились резкие симптомы. К тому времени людей уже санрейсами отсюда вывозили».

Олег (имя героя изменено, полные данные есть в распоряжении редакции) приехал на вахту на нефтяное месторождение Харьягинское, в Ненецкий автономный округ (НАО) из Усинска (Республика Коми). Работает в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» — это дочка ЛУКОЙЛа.

Вахтовики со всей страны живут в поселке Харьягинский, с учетом работников подрядных организаций там единовременно находится около тысячи человек. На официальном сайте «ЛУКОЙЛ-Коми» можно увидеть многочисленные релизы о покупке для учреждений здравоохранения оборудования «из личных средств Вагита Алекперова» — и ничего о ситуации на Харьяге.

Первая информация появилась в популярном в Коми политическом паблике «Новая Республика». Там сообщалось, что мастера и руководство цеха работают на удаленке, и реальное число заболевших вахтовиков неизвестно.

Председатель правления ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов. Фото: РИА Новости

Вахта у Олега в этот раз началась на две недели раньше: 14 дней вахтовики провели в усинском обсерваторе на карантине, за это время с недельным интервалом сдали два теста на коронавирус. Результат у всех отрицательный. Таким образом, на работу заехала полностью «чистая» вахта.

Проблема в том, что предыдущая, заболевшая, к тому времени из рабочего поселка не выехала.

«Официально 12 июня поселок закрыли на карантин, — говорит Олег. — И с 12-го же числа начали завозить новую смену, и везли до 24-го числа включительно. Все пересекались на улицах, разве что столовая была закрыта. В поселке всего 6-7 жилых корпусов. Их поделили на зеленую (чистую), желтую (подозрительную) и красную зоны.

Пока их оборудовали, нас вывезли на «передержку» на другие месторождения, где мы занимались подсобными работами — покраской, уборкой. А когда возвращались в Харьягинский, каждый борт встречал заместитель начальника цеха и говорил: "Увидите кого без маски — ***". Это была единственная нам рекомендация от руководства».

Из коллективной жалобы вахтовиков в профком «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Все работники контактировали. Работников продолжали отправлять в другие цеха, по возвращении были заболевшие ОРВИ, но продолжали контактировать со здоровыми. В итоге на 09.07.2020 — 78 положительных тестов на COVID-19».

Письмо имеется в распоряжении редакции, его подписали более 60 вахтовиков.

Приехавшие на работу здоровыми люди уже через пару недель нуждались в экстренной помощи врачей.

По словам наших собеседников, одного из «чистой» смены пришлось вывозить подключенным к ИВЛ.

Всего тяжелое течение инфекции (с подключением к аппаратам) пока у четверых вахтовиков.

Средствами защиты люди, на первый взгляд, обеспечены: санитайзеры, перчатки, маски. Но есть нюанс. Это простые медицинские одноразовые маски, которые нужно менять каждые 2 часа. Так вот, по словам Олега, выдают такие маски якобы из расчета — одна на 3 дня.

«Мы все в одном котле, тесты пока взяли у сотрудников "ЛУКОЙЛ-Коми", подрядные организации только собираются тестировать, — продолжает вахтовик. — Большая часть болеет бессимптомно, я в том числе. Нас поселили в старый жилой комплекс, где у нас жили ковидные. Приходит медик, меряет нам температуру и кислород. Дают противомалярийные препараты. Но больничные не открывают. А раз не было больничных — не было и производственной травмы, не было массового заражения».

Корпус, в котором живут инфицированные. Фото предоставлено героями публикации

К слову, о противомалярийном. Вахтовики прислали нам фото упаковки назначенного им препарата. Это гидроксихлорохин, который в первые недели пандемии казался врачам панацеей, в Коми он активно применялся и вроде бы давал неплохие результаты.

Вот только на днях Ассоциация организаций по клиническим исследованиям попросила российский Минздрав исключить препарат из методических рекомендаций по лечению коронавируса ввиду полной неэффективности. Несколько дней назад о прекращении исследований этого препарата для лечения больных Covid-19 пояснила и ВОЗ.

Корпус для инфицированных. Фото предоставлено героями публикации

Люди жалуются на условия проживания в корпусе: протекает крыша, на окнах нет москитных сеток, а в Ненецком округе летом это катастрофа. Воздух полон насекомыми, при этом стоит жара. Не откроешь окно — задохнешься, откроешь — наутро распухнешь от укусов мошки.

В комнатах от двух до четырех человек, общие санузлы, люди свободно перемещаются по корпусу, могут выходить на улицу.

По словам вахтовиков, руководство в разговорах с ними признает допущенную ошибку и свою вину в распространении инфекции. Но в том, что людям выплатят какие-то компенсации, рабочие сильно сомневаются. В коллективной жалобе они просят хотя бы провести тотальное экспресс-тестирование в Харьягинском в течение пяти дней.

Татьяна Брицкая

собкор в Заполярье