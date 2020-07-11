Истребители поднимались на перехват самолета-разведчика ВВС США над Японским морем

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11.07.2020, 13:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСредства ПВО в субботу обнаружили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем, для перехвата были подняты истребители Су-35с и МиГ-31БМ, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В сообщении министерства указывается, что в субботу «средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Японского моря была обнаружена воздушная цель, выполняющая полет в направлении государственной границы России», передает РИА «Новости».

Для перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35с и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые идентифицировали самолет-разведчик ВВС США RC-135.

Российские истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии. После, когда разведывательный самолет ВВС США совершил разворот и удалился от государственной границы России, истребители вернулись на аэродром базирования.

Все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, подчеркнули в военном ведомстве.

Напомним, в конце июня российские Су-27 поднимали для перехвата американских самолетов над Черным морем.



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