Маск пообщался с семьей академика Королева

11.07.2020, 13:16, Новости дня

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Павловича Королева.

«Сегодня я разговаривал с семьей Королева. Он был одним из самых лучших», – написал Маск на своей странице в Twitter.

Предприниматель также написал фамилию академика на русском языке.

Напомним, 10 апреля экипаж Международной космической станции (МКС) поздравил Наталию Королеву, дочь советского ученого и конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева с 85-летним юбилеем.