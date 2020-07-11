США объявили о введении пошлин на товары из Франции

11.07.2020, 13:16, Новости дня

Соединенные Штаты намерены ввести дополнительные 25-процентные пошлины на товары из Франции на сумму около 1,3 млрд долларов, сообщили в аппарате представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

«Этим уведомлением объявляется о твердом намерении аппарата представителя США на торговых переговорах предпринять меры в виде [введения] дополнительных пошлин в размере 25% на товары из Франции <…>. Представитель США на торговых переговорах также решил приостановить [применение] дополнительных пошлин на 180 дней <…>, что обеспечит дополнительное время для двусторонних и многосторонних переговоров, которые могут привести к приемлемому разрешению вопроса», – приводит текст уведомления ТАСС.

В список товаров, которые Вашингтон готов обложить пошлинами, попали различные наименования косметической продукции, а также сумки.

В документе отмечается, что «[власти США] продолжат следить за последствиями торговых мер и прогрессом в переговорах с Францией и могут одобрить соответствующие поправки». Вашингтон также оставляет за собой право начать применять пошлины раньше, чем через 180 дней, если сочтет это необходимым.

Напомним, 6 июля замглавы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер объявила о намерении Евросоюза гарантировать выплату налогов американскими IT-гигантами.

Так, в марте власти Франции оштрафовали Apple на рекордные 1,1 млрд евро за применение антиконкурентных методов при распространении своей продукции. В марте 2019 года ЕК оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

В июле 2019 года США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов, которые столкнулись с необходимостью платить налоги в странах ЕС.

Позднее стало известно о планах США обложить пошлинами элитные европейские бренды, а также ввести пошлины на самолеты и сельхозпродукцию из ЕС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что США выбрали следующую жертву торговой войны.