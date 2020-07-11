Адъювантные вакцины доказали свою эффективность

11.07.2020, 13:09, Разное

Результаты недавнего исследования, которое проводила группа российских ученых, показали эффективность вакцины с применением адъюванта.

Адъюванты – это такие вещества, которые добавляют в состав вакцины для усиления иммунного ответа.

Добавление адъюванта позволяет снизить концентрацию самого действующего вещества в препарате, что иногда вызывает споры относительно эффективности таких препаратов. Об этом пишет Gazeta.ru.

Мнения приводятся разные, но результаты научных исследований профессора Костинова и его коллег показывают преимущества адъювантных вакцин.

Так, концентрация действующего вещества в стандартных вакцинах составляет 15 мкг, в то время как этот же показатель для адъювантных препаратов – 5 мкг.

Исследования проводились на примере противогриппозной вакцины «Гриппол плюс», адъювантом в которой выступает азоксимера бромид (Полиоксидоний). Все исследуемые вакцины вызывали активность клеточного иммунного ответа. Замеры же, проведенные в процессе испытаний показали, что вакцина с адъювантном лучше других активирует молекулы, необходимые для запуска иммунных процессов в организме.

Таким образом, группа ученых во главе с врачом аллергологом-иммунологом, профессором, доктором медицинских наук Михаилом Костиновым, пришли к однозначному выводу: адъювантные вакцины имеют большую эффективность при применении, и сохраняют более длительный иммунный ответ, так как концентрации белков, участвующих в выработке антител после применения адъювантного препарата существенно увеличивается.

Практическое значение данного исследования сложно переоценить. Производство препаратов с меньшей концентрацией действующего вещества позволяет выпустить большее количество доз вакцины за меньшее время. Это особенно актуально в период пандемии. Применение менее концентрированной вакцины позволяет включить в список привитых людей большее количество пациентов со сниженным иммунным ответом организма, к числу которых относятся пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Целый ряд международных организаций (ВОЗ, Европейское медицинское агентство) призывают проводить исследования адъювантов в вакцинах, в том числе в случаях, когда нужно обеспечить массовую вакцинацию за максимально короткий промежуток времени, т.е. при пандемии.