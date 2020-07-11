 

Официально: Туристы на перевале Дятлова погибли после схода лавины

11.07.2020, 13:09, Разное

Обнародованы результаты проверки, проводимой по факту гибели туристов на перевале имени Дятлова. Инцидент произошел на Северном Урале в 1959 году. Отмечается, что причиной смерти стал сход лавины.
Туристы отправились в поход, руководителем которого выступал Игорь Дятлов. За 18 дней группе предстояло преодолеть на лыжах расстояние в 300 километров. Кроме того, планировалось покорение двух горных вершин. В соответствии с классификацией 1950-х годов, поход относился к наивысшей категории сложности.

Спустя месяц на одном из склонов была обнаружена разрезанная палатка. Также там лежали пять замерзших тел. Трупы остальных пропавших туристов спасатели обнаружили в мае. Установлено, что после схода снежной лавины участники похода не смогли найти разложенную палатку, поскольку видимость была очень плохой.



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